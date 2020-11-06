【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 國際 16:48 2020/11/06 分享： 美國總統大選點票進入尾聲，按目前點票，或出現前所未見的戲劇性結果，拜登極可能以270張選舉人票的最低門檻當選。特朗普不斷攻搫選舉結果，聲稱有舞弊，期望力挽狂瀾。到底經過民主選舉多年的美國，是否有可能存在系統性舞弊呢？ ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選結果】參議院控制權未明 佐治亞州兩席或重選 今日 【美國大選結果】參議院控制權未明 佐治亞州兩席或重選 【美國大選結果】特朗普若敗選 亂發帖或遭Twitter封帳戶 今日 【美國大選結果】特朗普若敗選 亂發帖或遭Twitter封帳戶 【美國大選】撐特朗普假消息群組逾36萬人加入 Fb速移除 今日 【美國大選】撐特朗普假消息群組逾36萬人加入 Fb速移除 【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀 今日 【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀 【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決 今日 【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決 最新專欄文章 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 2020/11/05 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 2020/11/04 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 2020/11/04 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 2020/11/03 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 2020/11/03 【美國大選】佛羅里達兵家必爭 入主白宮關鍵 選舉 政治 特朗普 拜登 美國 偽造 美國共和黨 美國民主黨 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入