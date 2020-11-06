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【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影

國際 16:48 2020/11/06

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美國總統大選點票進入尾聲，按目前點票，或出現前所未見的戲劇性結果，拜登極可能以270張選舉人票的最低門檻當選。特朗普不斷攻搫選舉結果，聲稱有舞弊，期望力挽狂瀾。到底經過民主選舉多年的美國，是否有可能存在系統性舞弊呢？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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