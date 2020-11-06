拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 名家專欄 15:16 2020/11/06 分享： 往來「百發百中」的舊樓強拍，今日出現歷史來第一宗「流拍」個案，連大業主亦放棄出價競投，背後到底是什麼原因？是市道差到發展商放棄收購，還是其實是地盤及發展商的獨特因素，導致流拍出現？ ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 深水埗海壇街244至256號舊樓地盤獲批強拍 底價約5.76億 2020/10/30 深水埗海壇街244至256號舊樓地盤獲批強拍 底價約5.76億 【樓市凶兆】歷來首宗強拍「流拍」 九龍城舊樓無人承價收回 寶聲：底價太貴 今日 【樓市凶兆】歷來首宗強拍「流拍」 九龍城舊樓無人承價收回 寶聲：底價太貴 最新專欄文章 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 新盤「呼吸Plan」再現江湖 2020/11/03 新盤「呼吸Plan」再現江湖 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 2020/11/02 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 2020/11/02 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 新界最貴開放式要出世啦！ 2020/11/02 新界最貴開放式要出世啦！ 強拍 拍賣 商舖 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入