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拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎

名家專欄 15:16 2020/11/06

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往來「百發百中」的舊樓強拍，今日出現歷史來第一宗「流拍」個案，連大業主亦放棄出價競投，背後到底是什麼原因？是市道差到發展商放棄收購，還是其實是地盤及發展商的獨特因素，導致流拍出現？

...

欄名 : 樓市分析

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