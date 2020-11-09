大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 名家專欄 08:00 2020/11/09 分享： 第四季焦點大型新盤大圍站上蓋的柏傲莊I（柏傲莊第1期）截至11月8日，累積撻訂單位達9伙，當中出現罕見現象，有認購柏傲莊I3伙的大手買家，放棄已付訂金的3房單位，但細單位卻簽署正式合約，選擇「要細唔要大」。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【柏傲莊II開售】首輪開售337伙即日沽清 新世界鄭志剛：柏傲莊一個月內套現118億元 2020/11/07 【柏傲莊II開售】首輪開售337伙即日沽清 新世界鄭志剛：柏傲莊一個月內套現118億元 【柏傲莊II開售】1400萬買大圍站柏傲莊II換樓 元朗退休客：唔擔心疫情影響樓市。 2020/11/07 【柏傲莊II開售】1400萬買大圍站柏傲莊II換樓 元朗退休客：唔擔心疫情影響樓市。 柏傲莊II加推2號價單 343伙無開放式 1房折實699.2萬起 2020/11/07 柏傲莊II加推2號價單 343伙無開放式 1房折實699.2萬起 【柏傲莊II開售】抽唔中柏傲莊I 但抽中柏傲莊II 旺角客千萬買2房：好開心 2020/11/07 【柏傲莊II開售】抽唔中柏傲莊I 但抽中柏傲莊II 旺角客千萬買2房：好開心 最新專欄文章 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 2020/11/06 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 新盤「呼吸Plan」再現江湖 2020/11/03 新盤「呼吸Plan」再現江湖 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 2020/11/02 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 2020/11/02 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 發展商 柏傲莊I 一手市場 柏傲莊 大圍 撻訂 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入