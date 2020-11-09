大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象

第四季焦點大型新盤大圍站上蓋的柏傲莊I（柏傲莊第1期）截至11月8日，累積撻訂單位達9伙，當中出現罕見現象，有認購柏傲莊I3伙的大手買家，放棄已付訂金的3房單位，但細單位卻簽署正式合約，選擇「要細唔要大」。

...