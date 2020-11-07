港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起

螞蟻集團（原上市編號：06688）AH股上市計劃突遭叫停，股民熱議的除了內地金融監管為何狠下心腸，煞停這項全球歷來集資額最大IPO外，更貼身的話題，相信離不開對平白損失手續費及孖展息的不爽。

據承銷團消

...