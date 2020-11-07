港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 名家專欄 2020/11/07 分享： 螞蟻集團（原上市編號：06688）AH股上市計劃突遭叫停，股民熱議的除了內地金融監管為何狠下心腸，煞停這項全球歷來集資額最大IPO外，更貼身的話題，相信離不開對平白損失手續費及孖展息的不爽。 據承銷團消 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 康德130元買 手上定單足 今日 康德130元買 手上定單足 萬國數據食正上雲大趨勢 今日 萬國數據食正上雲大趨勢 最新專欄文章 透視中港美 - 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 2020/11/06 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 透視中港美 - 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 2020/11/05 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 透視中港美 - 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 2020/11/04 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 透視中港美 - 環球資金避險 殘股有望翻身 2020/11/03 環球資金避險 殘股有望翻身 透視中港美 - 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 2020/11/02 美國大選恐混沌 港股或首當其衝 銀行 IPO 補貼 集資 拆息 孖展 配股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入