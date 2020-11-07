一、二手齊起動 帶旺整體樓市 名家專欄 14:00 2020/11/07 分享： 踏入今年第四季，隨着疫情緩和，樓市氣氛明顯好轉，特別是新盤銷情加快，預計在今年上半年減慢推盤的發展商，將會在第四季加快賣樓，購買力將會再次流向一手，甚至惠及二手市場，有望帶旺整體樓市氣氛。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 看懂樓市走勢 疫情成為關鍵 2020/08/22 看懂樓市走勢 疫情成為關鍵 【發展商專訪】 新世界黃浩賢：樓市走勢平穩向上 推出區塊鏈加強售後服務 2020/11/03 【發展商專訪】 新世界黃浩賢：樓市走勢平穩向上 推出區塊鏈加強售後服務 中原: 十大屋苑本周末錄得518組預約睇樓量 較上周升5.7% 2020/11/06 中原: 十大屋苑本周末錄得518組預約睇樓量 較上周升5.7% 【樓價指數】CCL按周升0.46% 中原：展望樓價穩步緩升 2020/11/06 【樓價指數】CCL按周升0.46% 中原：展望樓價穩步緩升 最新專欄文章 專家樓論 - 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 2020/11/06 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 專家樓論 - 消費愈來愈審慎 2020/11/06 消費愈來愈審慎 專家樓論 - 外圍政局動盪 為樓市急降温 2020/11/05 外圍政局動盪 為樓市急降温 專家樓論 - 納米銀主盤 沒有必賺神話 2020/11/05 納米銀主盤 沒有必賺神話 專家樓論 - 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 2020/11/04 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 二手市場 一手市場 成交 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入