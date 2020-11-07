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一、二手齊起動 帶旺整體樓市

名家專欄 14:00 2020/11/07

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踏入今年第四季，隨着疫情緩和，樓市氣氛明顯好轉，特別是新盤銷情加快，預計在今年上半年減慢推盤的發展商，將會在第四季加快賣樓，購買力將會再次流向一手，甚至惠及二手市場，有望帶旺整體樓市氣氛。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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