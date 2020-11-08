  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (週日) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期

國際 20:17 2020/11/08

分享：

美國大選結果接近落實，未來4年政權易手似成定局，但當地經濟環境轉淡，疊加新冠肺炎疫情持續惡化，特朗普不會輕易認輸，加上參議院的控制權未定，隨時令未來兩個月的政權交接期變成真空期，情況令人憂慮。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影
2020/11/06
【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影
【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞
2020/11/05
【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞
【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭
2020/11/04
【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭
【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然
2020/11/04
【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然
【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓
2020/11/03
【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓
選舉 總統大選 拜登 特朗普 白宮 美國

下一篇文章

【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版