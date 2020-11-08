【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 國際 20:17 2020/11/08 分享： 美國大選結果接近落實，未來4年政權易手似成定局，但當地經濟環境轉淡，疊加新冠肺炎疫情持續惡化，特朗普不會輕易認輸，加上參議院的控制權未定，隨時令未來兩個月的政權交接期變成真空期，情況令人憂慮。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 2020/11/06 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 2020/11/05 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 2020/11/04 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 2020/11/04 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 2020/11/03 【美國大選】守不住佛羅里達 特朗普連任夢難圓 選舉 總統大選 拜登 特朗普 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入