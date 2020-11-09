美國大選結果出爐 助本港置業氣氛 名家專欄 14:00 2020/11/09 分享： 美國大選結果出爐，而本港疫情亦沒有太大惡化跡象，對於本港樓市的投資氣氛都屬利好的消息，過去兩日一手市場仍然熱銷，預計旺勢仍會持續一段時間。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【帝御‧星濤開售】屯門帝御‧星濤次輪售88伙 累沽310伙短期加推（不斷更新） 2020/11/08 【帝御‧星濤開售】屯門帝御‧星濤次輪售88伙 累沽310伙短期加推（不斷更新） 柏傲莊II即日沽清帶動 新盤周六售近380伙 2020/11/07 柏傲莊II即日沽清帶動 新盤周六售近380伙 【拜登當選】民主黨做美國總統 香港樓價有運行？ 過去7屆樓價升幅高過共和黨一倍 2020/11/08 【拜登當選】民主黨做美國總統 香港樓價有運行？ 過去7屆樓價升幅高過共和黨一倍 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 2020/11/02 新盤購買力全面啟動 樓市更健康？ 11月新盤翻新 旺市仍可持續 2020/11/03 11月新盤翻新 旺市仍可持續 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤三四房 積壓逾50% 今日 新盤三四房 積壓逾50% 專家樓論 - 一、二手齊起動 帶旺整體樓市 2020/11/07 一、二手齊起動 帶旺整體樓市 專家樓論 - 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 2020/11/06 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 專家樓論 - 消費愈來愈審慎 2020/11/06 消費愈來愈審慎 專家樓論 - 外圍政局動盪 為樓市急降温 2020/11/05 外圍政局動盪 為樓市急降温 特朗普 拜登 一手市場 帝御‧星濤 柏傲莊II 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入