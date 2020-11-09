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美國大選結果出爐 助本港置業氣氛

名家專欄 14:00 2020/11/09

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美國大選結果出爐，而本港疫情亦沒有太大惡化跡象，對於本港樓市的投資氣氛都屬利好的消息，過去兩日一手市場仍然熱銷，預計旺勢仍會持續一段時間。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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