港股企穩26000萬關 下站目標何在? 財金 13:42 2020/11/09 分享： 美國總統大選戰局大定，主要媒體推算民主黨候選人拜登所得選舉人票已超過入主白宮所需的270票，盡管現總統特朗普仍拒絶承認落敗，惟拜登已隨即發表勝利演說。美國大選明朗化，支持亞洲股匯今早全綫向好，部份亞股升勢較美股期指更顯著。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 2020/11/05 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 2020/11/04 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 2020/11/03 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 2020/11/02 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 2020/10/30 【螞蟻IPO】向隅螞蟻A股IPO 北水湧港買乜股? 新興市場 民主黨 亞洲市場 美股 A股 香港股票 恒生指數 人民幣 美滙 南韓圜 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入