【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政

美國大選結果尚未完全確定，但特朗普翻盤機會甚低，白宮易主沒有太大懸念，拜登將成為歷來年紀最大的美國總統。今次美國大選，民主黨雖然是勝，但一如很多外國傳媒指出，這是慘勝（Pyrrhic victory）。

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