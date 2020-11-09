【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 國際 17:21 2020/11/09 分享： 美國大選結果尚未完全確定，但特朗普翻盤機會甚低，白宮易主沒有太大懸念，拜登將成為歷來年紀最大的美國總統。今次美國大選，民主黨雖然是勝，但一如很多外國傳媒指出，這是慘勝（Pyrrhic victory）。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】拜登經濟下企業稅受關注 經濟政綱一覽 今日 【美國大選】拜登經濟下企業稅受關注 經濟政綱一覽 【美國大選】拜登當選後 美國外交政策會變怎樣？ 今日 【美國大選】拜登當選後 美國外交政策會變怎樣？ 【美國大選】豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光 今日 【美國大選】豪賭5000萬特朗普連任 英國銀行家輸清光 【美國大選】拜登將公布抗疫12人小組 據報3專家主導 今日 【美國大選】拜登將公布抗疫12人小組 據報3專家主導 【美國大選】特朗普律師 : 至少10州掀訴訟 逾50人作證 今日 【美國大選】特朗普律師 : 至少10州掀訴訟 逾50人作證 最新專欄文章 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 2020/11/08 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 2020/11/06 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 2020/11/05 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 2020/11/04 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 2020/11/04 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 選舉 政治 特朗普 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入