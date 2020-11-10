迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？

美國總統大選戰局大定，主要媒體推算民主黨候選人拜登所得選舉人票已超過入主白宮所需的270票，盡管現總統特朗普仍拒絕承認落敗，惟拜登已隨即發表勝利演說。美國大選明朗化，支持亞洲股滙昨全綫向好，部分亞股升

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