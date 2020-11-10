迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 名家專欄 2020/11/10 分享： 美國總統大選戰局大定，主要媒體推算民主黨候選人拜登所得選舉人票已超過入主白宮所需的270票，盡管現總統特朗普仍拒絕承認落敗，惟拜登已隨即發表勝利演說。美國大選明朗化，支持亞洲股滙昨全綫向好，部分亞股升 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 微盟有收購 大行多唱好 今日 微盟有收購 大行多唱好 雷蛇未升夠 雙業務驅動 今日 雷蛇未升夠 雙業務驅動 最新專欄文章 透視中港美 - 美國大選的高潮與反高潮 2020/11/09 美國大選的高潮與反高潮 透視中港美 - 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 2020/11/07 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 透視中港美 - 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 2020/11/06 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 透視中港美 - 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 2020/11/05 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 透視中港美 - 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 2020/11/04 金融監管掩至 螞蟻告別「野蠻增長」 疫情 特朗普 美滙指數 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入