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網易拓智能學習 中央撑在綫教育

名家專欄 2020/11/10

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A、H股昨日急升，國企指數下一目標萬一點大關，新經濟股依然是大市火車頭，當中網易（09999）最落後，但網易主打網遊外近年推動智能學習，布局教育或是未來增長點，加上中央政策未來會傾斜在綫教育，網易可追

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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