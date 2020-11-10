網易拓智能學習 中央撑在綫教育

A、H股昨日急升，國企指數下一目標萬一點大關，新經濟股依然是大市火車頭，當中網易（09999）最落後，但網易主打網遊外近年推動智能學習，布局教育或是未來增長點，加上中央政策未來會傾斜在綫教育，網易可追

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