外圍利好消息 港樓市間接受惠 名家專欄 14:00 2020/11/10 分享： 踏入11月，利好消息湧現，除了美國大選明朗化，中美緊張的局勢有機會緩和外，疫苗研發亦有新進展，刺激股市飇升，相信有利本地樓市，發展商亦趁勢加快推盤，今個月一手交投有機會挑戰全年高。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 本月多新盤開賣 周末共售494伙 按周升27% 2020/11/09 本月多新盤開賣 周末共售494伙 按周升27% 【康城起革命】63組客搶3伙MALIBU撻訂戶 加價照買 即日套現逾1700萬 2020/11/08 【康城起革命】63組客搶3伙MALIBU撻訂戶 加價照買 即日套現逾1700萬 【港人首置盤】紅磡煥然懿居43伙餘貨355.2萬起 3房700萬有交易 2020/11/09 【港人首置盤】紅磡煥然懿居43伙餘貨355.2萬起 3房700萬有交易 柏傲莊II盡推343伙周六次輪銷售 1房折實價錢近700萬 2020/11/09 柏傲莊II盡推343伙周六次輪銷售 1房折實價錢近700萬 最新專欄文章 專家樓論 - 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 今日 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 專家樓論 - 美國大選結果出爐 助本港置業氣氛 2020/11/09 美國大選結果出爐 助本港置業氣氛 專家樓論 - 新盤三四房 積壓逾50% 2020/11/09 新盤三四房 積壓逾50% 專家樓論 - 一、二手齊起動 帶旺整體樓市 2020/11/07 一、二手齊起動 帶旺整體樓市 專家樓論 - 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 2020/11/06 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 一手市場 發展商 美股 香港股票 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入