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外圍利好消息 港樓市間接受惠

名家專欄 14:00 2020/11/10

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踏入11月，利好消息湧現，除了美國大選明朗化，中美緊張的局勢有機會緩和外，疫苗研發亦有新進展，刺激股市飇升，相信有利本地樓市，發展商亦趁勢加快推盤，今個月一手交投有機會挑戰全年高。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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