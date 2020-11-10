京定議員「愛國者標準」 冀長治久安 解決立會亂象 拉布癱瘓將被DQ 名家專欄 2020/11/10 分享： 全國人大常委會今天開會，據悉，北京將首次確定，立法會議員作為「愛國者」的標準，必須遵守基本法及擁護特區政府，若以拉布癱瘓議會，將被DQ（取消資格）。消息指，中央是冀全面撥亂反正，長治久安。 接近中方消息 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 若人大落實DQ 19泛民議員將總辭 今日 若人大落實DQ 19泛民議員將總辭 最新專欄文章 有政戲 - 港14天本地總確診 少於10宗方可通關 2020/11/09 港14天本地總確診 少於10宗方可通關 有政戲 - 林鄭訪京晤中證監 有否談螞蟻？ 2020/11/06 林鄭訪京晤中證監 有否談螞蟻？ 有政戲 - 「特」「登」誰上場 港政界論好壞 2020/11/05 「特」「登」誰上場 港政界論好壞 有政戲 - 十四五出台 強化港創科中心角色 2020/11/04 十四五出台 強化港創科中心角色 有政戲 - 爭取通關遇小爆發 防疫措施暫不寬 2020/11/03 爭取通關遇小爆發 防疫措施暫不寬 傅流螢 香港 政治 林鄭月娥 北京 立法會 選舉 一國兩制 基本法 人大常委 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入