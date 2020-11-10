全國人大常委會今天開會，據悉，北京將首次確定，立法會議員作為「愛國者」的標準，必須遵守基本法及擁護特區政府，若以拉布癱瘓議會，將被DQ（取消資格）。消息指，中央是冀全面撥亂反正，長治久安。

接近中方消息

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