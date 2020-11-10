疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 財金 13:47 2020/11/10 分享： 繼民主黨候選人拜登周末預計在美國總統大選中勝出後，美股為首全球金融市場昨再迎來重量級消息。美國藥廠輝瑞（美：PFE）團隊公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，最快今年底有望推出市場，成為引爆美股升浪的新催化劑。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 港股企穩26000關 下站目標何在? 2020/11/09 港股企穩26000關 下站目標何在? 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 2020/11/05 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 2020/11/04 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 2020/11/03 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 2020/11/02 歐洲封城美選情紛亂 亞股短綫續跑贏 美股 經濟 香港股票 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數 恒生科技指數 航空 郵輪 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入