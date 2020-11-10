疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完

繼民主黨候選人拜登周末預計在美國總統大選中勝出後，美股為首全球金融市場昨再迎來重量級消息。美國藥廠輝瑞（美：PFE）團隊公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，最快今年底有望推出市場，成為引爆美股升浪的新催化劑。

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