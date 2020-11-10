拜登時代中美關係向哪走 抗疫與貿談成風向標 中國 14:40 2020/11/10 分享： 美國大選幾成定局，拜登料入主白宮將成為下一任總統，中美關係是否能夠迎來變局舉世關注。雖然北京研判中美關係已不能再回到過去合作大於競爭時期，但作為美國政界「知華派」代表的拜登，其治下的中美關係是迎來緩和，抑或是在全球變局下延續對華強硬的「政治正確」，抗疫和貿易談判將成為兩大風向標。 ... 相關文章 【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞 2020/11/08 【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞 【拜登當選】沙盤推演中美關係4變化 環時稱別抱幻想 今日 【拜登當選】沙盤推演中美關係4變化 環時稱別抱幻想 拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰 今日 拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰 列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係 今日 列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係 北京眼中 拜登比特朗普恐更難對付！ 2020/11/03 北京眼中 拜登比特朗普恐更難對付！ 疫情 貿易戰 政治 知識產權 知識產權 特朗普 拜登 貿易 中美關係 中國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入