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拜登時代中美關係向哪走  抗疫與貿談成風向標

中國 14:40 2020/11/10

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美國大選幾成定局，拜登料入主白宮將成為下一任總統，中美關係是否能夠迎來變局舉世關注。雖然北京研判中美關係已不能再回到過去合作大於競爭時期，但作為美國政界「知華派」代表的拜登，其治下的中美關係是迎來緩和，抑或是在全球變局下延續對華強硬的「政治正確」，抗疫和貿易談判將成為兩大風向標。

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