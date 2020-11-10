  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (週二) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤熱賣領漲樓市

名家專欄 21:52 2020/11/10

分享：

受外圍因素帶動，近期市場投資氣氛好轉，二手市場上升動力增加，雖然面對大量新盤爭相推出，不但預期中小型單位的上車市場，所受到的衝擊不大，短期內二手樓市仍然有望向好。

  • 美國大選逐漸明朗化有利港經濟復甦
  • 第四季新盤跟二手客路不同
  • 新盤加價仍熱賣反映承接力所在

近期市場有不少利好消息出現，美國大選逐漸明朗化，中美緊張的局勢有機會緩和，貿易戰以來的衝突出現轉機，將會有利香港經濟復甦反彈，再加上疫苗研究漸見進展，為持續接近一年的疫情有機會告一段落。

雖然外圍因素好轉，帶動股市向上亦間接改善樓市氣氛，不過各路發展商均搶在今年最後兩個月推盤，希望追回上半年因為疫情而延遲的推盤步伐，大量新盤同時推出，市場又能否消化，會否搶走二手市場購買力？

事實上，雖然新盤、二手購買力有一部分重疊，不過第四季新盤有不少中大型單位推出，跟二手市場購買力集中1000萬元以下上車盤不同。

其次，從今年的一手成交量所見，今年首9個月的一手住宅成交註冊登記只有1萬宗，跟過去5年平均每年的一手吸納量近1.8萬宗，相差多達8000伙或減少逾4成，反映市場仍然有空間吸納未來兩個月推售的新盤。

第三方面，則是從發展商推盤定價所見，雖然大部分新盤仍然採用貼市場價推售，不敢在疲弱的經濟環境下過於進取，但隨着樓盤首輪銷售成績理想，大多數新盤在加推、次輪銷售都有所加價，而且仍然能夠維持理想銷情，正反映市場的承接力所在，樓市復甦趨勢不至於被新盤推售潮而淹沒。
 

新盤熱賣領漲樓市

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵
2020/10/24
樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵
私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素
2020/10/31
私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素
失業率升 樓價不受影響？
2020/10/29
失業率升 樓價不受影響？

最新專欄文章

專家樓論 - 外圍利好消息 港樓市間接受惠
今日
外圍利好消息 港樓市間接受惠
專家樓論 - 新樓市場 重現按揭呼吸Plan
今日
新樓市場 重現按揭呼吸Plan
專家樓論 - 美國大選結果出爐 助本港置業氣氛
2020/11/09
美國大選結果出爐 助本港置業氣氛
專家樓論 - 新盤三四房 積壓逾50%
2020/11/09
新盤三四房 積壓逾50%
專家樓論 - 一、二手齊起動 帶旺整體樓市
2020/11/07
一、二手齊起動 帶旺整體樓市
香港 二手市場 發展商 上車盤 貿易戰

下一篇文章

外圍利好消息 港樓市間接受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版