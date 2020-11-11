政府減辣舖市有救？ 名家專欄 08:00 2020/11/11 分享： 近日有消息傳出，政府或為工商舖撤辣減印花稅，若果最終落實，或會有短暫買賣反彈，但若整體經濟未回勇，撤辣亦無助推動投資氣氛。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓上舖價值插水 投資者慎入 2020/10/07 樓上舖價值插水 投資者慎入 核心區舖位捱打 租售價未見底 2020/10/27 核心區舖位捱打 租售價未見底 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 2020/11/06 奢侈品vs民生舖 時勢逆轉 最新專欄文章 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 2020/11/09 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 2020/11/06 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 新盤「呼吸Plan」再現江湖 2020/11/03 新盤「呼吸Plan」再現江湖 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 2020/11/02 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 商舖 印花稅 工廈 疫情 出入境管制 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入