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政府減辣舖市有救？

名家專欄 08:00 2020/11/11

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近日有消息傳出，政府或為工商舖撤辣減印花稅，若果最終落實，或會有短暫買賣反彈，但若整體經濟未回勇，撤辣亦無助推動投資氣氛。

...

欄名 : 樓市分析

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