【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 國際 14:09 2020/11/11 分享： ▲ 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 特朗普連任夢醉，佐治亞及亞利桑那兩州今屆由紅（共和黨代表顏色）轉藍（民主黨代表顏色），堪稱致命重擊，亦可謂特朗普兩大已過世政敵，在天堂對這位非常總統的最後一擊。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 2020/11/09 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 2020/11/06 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 2020/11/04 【美國大選】億人提前投票添變數 民調複雜加權恐徒然 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 2020/11/05 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 2020/11/04 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 最新專欄文章 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 2020/11/09 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 2020/11/08 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 2020/11/06 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 2020/11/05 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 2020/11/04 【美國大選】特朗普無論勝負 已令世界大亂回不了頭 政治 選舉 總統大選 特朗普 佐治亞 亞利桑那 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入