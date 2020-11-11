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【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節

國際 14:09 2020/11/11

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【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節

特朗普連任夢醉，佐治亞及亞利桑那兩州今屆由紅（共和黨代表顏色）轉藍（民主黨代表顏色），堪稱致命重擊，亦可謂特朗普兩大已過世政敵，在天堂對這位非常總統的最後一擊。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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