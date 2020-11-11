資金暴力換馬 新經濟股可低吸 名家專欄 2020/11/11 分享： 繼民主黨候選人拜登周末預計在美國總統大選中勝出後，美股為首全球金融市場再迎重量級利好消息。美國藥廠輝瑞（美：PFE）團隊公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，最快今年底有望推出市場，成為引爆美股升浪的新催化劑 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 同程將復甦 疫苗有突破 今日 同程將復甦 疫苗有突破 方達追落後 積極擴產能 今日 方達追落後 積極擴產能 最新專欄文章 透視中港美 - 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 2020/11/10 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 透視中港美 - 美國大選的高潮與反高潮 2020/11/09 美國大選的高潮與反高潮 透視中港美 - 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 2020/11/07 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 透視中港美 - 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 2020/11/06 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 透視中港美 - 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 2020/11/05 螞蟻觸礁引發大換馬 科網股未散水 疫情 美國 美股 銀行 航空 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入