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資金暴力換馬 新經濟股可低吸

名家專欄 2020/11/11

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繼民主黨候選人拜登周末預計在美國總統大選中勝出後，美股為首全球金融市場再迎重量級利好消息。美國藥廠輝瑞（美：PFE）團隊公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，最快今年底有望推出市場，成為引爆美股升浪的新催化劑

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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