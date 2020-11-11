【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 財金 13:37 2020/11/11 分享： 疫苗短期面世憧憬，引發環球資金換馬潮持續，美股傳統股道指升、科技股納指跌行情周二持續。資金暴力換馬，在港股市場更見完美演繹，阿里巴巴 （09988） 為首的一眾中資科網股全綫暴瀉。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 2020/11/10 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 港股企穩26000關 下站目標何在? 2020/11/09 港股企穩26000關 下站目標何在? 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 2020/11/05 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 2020/11/04 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 2020/11/03 【螞蟻IPO】監管約談影響深遠 毋損螞蟻短綫炒風 拆息 香港股票 基金 美股 強方保證 新經濟 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 日圓 撈底 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入