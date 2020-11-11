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【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標

財金 13:37 2020/11/11

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疫苗短期面世憧憬，引發環球資金換馬潮持續，美股傳統股道指升、科技股納指跌行情周二持續。資金暴力換馬，在港股市場更見完美演繹，阿里巴巴 （09988） 為首的一眾中資科網股全綫暴瀉。

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欄名 : 透視中港美

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