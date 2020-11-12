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【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨

國際 08:05 2020/11/12

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今屆美國大選，共和黨相當大機會失去白宮，但整體而言表現不差，正如眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）所言，共和黨聯盟因為特朗普變得更大、更多元、更有活力。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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