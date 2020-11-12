【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 國際 08:05 2020/11/12 分享： 今屆美國大選，共和黨相當大機會失去白宮，但整體而言表現不差，正如眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）所言，共和黨聯盟因為特朗普變得更大、更多元、更有活力。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】特朗普據報被開價近8億 出白宮回憶錄 2020/11/11 【美國大選】特朗普據報被開價近8億 出白宮回憶錄 【美國大選】路透社：拜登過渡班子雲集科企代表 2020/11/11 【美國大選】路透社：拜登過渡班子雲集科企代表 【美國大選】拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是？ 2020/11/11 【美國大選】拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是？ 【美國大選】過渡政府Q&A 外媒：911都因延遲交接 2020/11/11 【美國大選】過渡政府Q&A 外媒：911都因延遲交接 【美國大選】「侵粉」集體轉用Parler 標榜無審查下載暴升 2020/11/11 【美國大選】「侵粉」集體轉用Parler 標榜無審查下載暴升 最新專欄文章 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 2020/11/11 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 2020/11/09 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 2020/11/08 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 2020/11/06 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 2020/11/05 【美國大選】特朗普輸打贏要 民主制度禮崩樂壞 選舉 政治 社交平台 特朗普 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入