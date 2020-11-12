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細戶仍吃香 定價看高一線

名家專欄 14:00 2020/11/12

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新界區新盤戰蔓延至市區，九龍有三個提供細戶的新盤擬短期賣樓，在近日一手市場氣氛向好情況下，加上有細單位創新高，均有利三市區盤定價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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