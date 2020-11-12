細戶仍吃香 定價看高一線 名家專欄 14:00 2020/11/12 分享： 新界區新盤戰蔓延至市區，九龍有三個提供細戶的新盤擬短期賣樓，在近日一手市場氣氛向好情況下，加上有細單位創新高，均有利三市區盤定價。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 日出康城MALIBU同日錄4撻訂 提價周日再發售 2020/11/11 日出康城MALIBU同日錄4撻訂 提價周日再發售 美國大選結果出爐 助本港置業氣氛 2020/11/09 美國大選結果出爐 助本港置業氣氛 外圍利好消息 港樓市間接受惠 2020/11/10 外圍利好消息 港樓市間接受惠 最新專欄文章 專家樓論 - 太古城車位拆售 高齡一手貨 今日 太古城車位拆售 高齡一手貨 專家樓論 - 人均居住面積40呎 2020/11/11 人均居住面積40呎 專家樓論 - 新盤熱賣領漲樓市 2020/11/10 新盤熱賣領漲樓市 專家樓論 - 外圍利好消息 港樓市間接受惠 2020/11/10 外圍利好消息 港樓市間接受惠 專家樓論 - 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 2020/11/10 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 一手市場 長沙灣 本木 弦雅 柏傲莊II 帝御‧星濤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入