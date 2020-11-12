  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (週四) 02:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科技股拆倉未完 撈底戒急用忍

名家專欄 2020/11/12

分享：

疫苗短期面世憧憬，引發環球資金換馬潮持續，美股傳統股道指升、科技股納指跌行情周二持續。資金暴力換馬，在港股市場更見完美演繹，阿里巴巴（09988）為首的一眾科技股連續第2日全綫下瀉。

阿里巴巴昨再挫近1

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

騰訊可以低撈 壟斷程度不高
今日
騰訊可以低撈 壟斷程度不高
港交所績符預期 IPO暫緩須提防
今日
港交所績符預期 IPO暫緩須提防

最新專欄文章

透視中港美 - 資金暴力換馬 新經濟股可低吸
2020/11/11
資金暴力換馬 新經濟股可低吸
透視中港美 - 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？
2020/11/10
迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？
透視中港美 - 美國大選的高潮與反高潮
2020/11/09
美國大選的高潮與反高潮
透視中港美 - 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起
2020/11/07
港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起
透視中港美 - 拜登勝局未穩 港股還能續升？
2020/11/06
拜登勝局未穩 港股還能續升？
美股 新經濟 拜登 強方保證

上一篇文章

中建材行情看漲 刺激經濟需基建

下一篇文章

疫情完結怎投資？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版