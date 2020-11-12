科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 名家專欄 2020/11/12 分享： 疫苗短期面世憧憬，引發環球資金換馬潮持續，美股傳統股道指升、科技股納指跌行情周二持續。資金暴力換馬，在港股市場更見完美演繹，阿里巴巴（09988）為首的一眾科技股連續第2日全綫下瀉。 阿里巴巴昨再挫近1 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 騰訊可以低撈 壟斷程度不高 今日 騰訊可以低撈 壟斷程度不高 港交所績符預期 IPO暫緩須提防 今日 港交所績符預期 IPO暫緩須提防 最新專欄文章 透視中港美 - 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 2020/11/11 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 透視中港美 - 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 2020/11/10 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 透視中港美 - 美國大選的高潮與反高潮 2020/11/09 美國大選的高潮與反高潮 透視中港美 - 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 2020/11/07 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 透視中港美 - 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 2020/11/06 拜登勝局未穩 港股還能續升？ 美股 新經濟 拜登 強方保證 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入