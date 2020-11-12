科技股拆倉未完 撈底戒急用忍

疫苗短期面世憧憬，引發環球資金換馬潮持續，美股傳統股道指升、科技股納指跌行情周二持續。資金暴力換馬，在港股市場更見完美演繹，阿里巴巴（09988）為首的一眾科技股連續第2日全綫下瀉。

阿里巴巴昨再挫近1

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