中建材行情看漲 刺激經濟需基建 名家專欄 2020/11/12 分享： 國企指數一如預期下跌，新經濟股連日被沽售，資金流入傳統股份身上，尤其基建股集體急升，事關中央未來仍然會透過基建等刺激經濟，加上水泥價格回升令水泥股擺脫過去兩個月的調整，先敲中國建材（03323）。 政策 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北控水務漸吸引 政策要綠水青山 2020/11/11 北控水務漸吸引 政策要綠水青山 中字股實力談 - 網易拓智能學習 中央撑在綫教育 2020/11/10 網易拓智能學習 中央撑在綫教育 中字股實力談 - 民行坐享其成 中央規管網貸 2020/11/07 民行坐享其成 中央規管網貸 中字股實力談 - 時代鄰里高增長 政策將改善居住 2020/11/06 時代鄰里高增長 政策將改善居住 中字股實力談 - 中軟雙位數增長 政策重視數字化 2020/11/05 中軟雙位數增長 政策重視數字化 中國建材（03323） 中國軟件國際（00354） 北控水務集團（00371） 瑞聲科技（02018） 疫情 人民幣 大灣區 新經濟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入