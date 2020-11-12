中建材行情看漲 刺激經濟需基建

國企指數一如預期下跌，新經濟股連日被沽售，資金流入傳統股份身上，尤其基建股集體急升，事關中央未來仍然會透過基建等刺激經濟，加上水泥價格回升令水泥股擺脫過去兩個月的調整，先敲中國建材（03323）。

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