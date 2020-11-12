  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (週四) 02:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中建材行情看漲 刺激經濟需基建

名家專欄 2020/11/12

分享：

國企指數一如預期下跌，新經濟股連日被沽售，資金流入傳統股份身上，尤其基建股集體急升，事關中央未來仍然會透過基建等刺激經濟，加上水泥價格回升令水泥股擺脫過去兩個月的調整，先敲中國建材（03323）。

政策

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 北控水務漸吸引 政策要綠水青山
2020/11/11
北控水務漸吸引 政策要綠水青山
中字股實力談 - 網易拓智能學習 中央撑在綫教育
2020/11/10
網易拓智能學習 中央撑在綫教育
中字股實力談 - 民行坐享其成 中央規管網貸
2020/11/07
民行坐享其成 中央規管網貸
中字股實力談 - 時代鄰里高增長 政策將改善居住
2020/11/06
時代鄰里高增長 政策將改善居住
中字股實力談 - 中軟雙位數增長 政策重視數字化
2020/11/05
中軟雙位數增長 政策重視數字化
中國建材（03323） 中國軟件國際（00354） 北控水務集團（00371） 瑞聲科技（02018） 疫情 人民幣 大灣區 新經濟

上一篇文章

京確立DQ議員規則 港政治生態巨變

下一篇文章

科技股拆倉未完 撈底戒急用忍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版