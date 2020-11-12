在家工作新常態 商廈前景何去何從?

一場疫情改變了社會不少運作，有些是短暫性，亦有些影響會比較深遠。在7月、8月香港第三波疫情比較嚴重的時候，相信不少讀者都可能經歷過「在家工作」(Work from home)的模式，有部份大型企業開始將這種模式常規化，長遠可能影響辦公室的需求。

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