在家工作新常態 商廈前景何去何從? 名家專欄 08:00 2020/11/12 分享： 一場疫情改變了社會不少運作，有些是短暫性，亦有些影響會比較深遠。在7月、8月香港第三波疫情比較嚴重的時候，相信不少讀者都可能經歷過「在家工作」(Work from home)的模式，有部份大型企業開始將這種模式常規化，長遠可能影響辦公室的需求。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【獨家】太古城中心1座 百億洽購快易手 呎價近1.6萬 2020/10/28 【獨家】太古城中心1座 百億洽購快易手 呎價近1.6萬 太古出售太古城中心第一座及部分車位 有何啟示？ 2020/11/11 太古出售太古城中心第一座及部分車位 有何啟示？ 港島甲廈空置率連續18個月上升 金鐘灣仔料年底前衝破10% 2020/11/09 港島甲廈空置率連續18個月上升 金鐘灣仔料年底前衝破10% 最新專欄文章 政府減辣舖市有救？ 2020/11/11 政府減辣舖市有救？ 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 2020/11/09 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 2020/11/06 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 新盤「呼吸Plan」再現江湖 2020/11/03 新盤「呼吸Plan」再現江湖 物業市場 商廈 彈性工作 在家工作 中環 世邦魏理仕 戴德梁行 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入