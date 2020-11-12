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京確立DQ議員規則 港政治生態巨變

完善治港機制 區會選委會或適用

名家專欄 2020/11/12

分享：

中央今次出招，確立禠奪立法會議員資格（DQ）的規則和機制，將對香港整個政治生態有重大改變。消息人士指，這是繼港區國安法後，中央完善治港機制的另一重招，整個民主派陣營必須思考未來出路。

全國人大常委會今次

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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