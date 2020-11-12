京確立DQ議員規則 港政治生態巨變 完善治港機制 區會選委會或適用 名家專欄 2020/11/12 分享： 中央今次出招，確立禠奪立法會議員資格（DQ）的規則和機制，將對香港整個政治生態有重大改變。消息人士指，這是繼港區國安法後，中央完善治港機制的另一重招，整個民主派陣營必須思考未來出路。 全國人大常委會今次 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 6情況失議員資格 4泛民即時被DQ 今日 6情況失議員資格 4泛民即時被DQ 立會阻力減 會否變橡皮圖章？ 今日 立會阻力減 會否變橡皮圖章？ 最新專欄文章 有政戲 - 證監向金融機構 怎解說美制裁？ 2020/11/11 證監向金融機構 怎解說美制裁？ 有政戲 - 京定議員「愛國者標準」 冀長治久安 2020/11/10 京定議員「愛國者標準」 冀長治久安 有政戲 - 港14天本地總確診 少於10宗方可通關 2020/11/09 港14天本地總確診 少於10宗方可通關 有政戲 - 林鄭訪京晤中證監 有否談螞蟻？ 2020/11/06 林鄭訪京晤中證監 有否談螞蟻？ 有政戲 - 「特」「登」誰上場 港政界論好壞 2020/11/05 「特」「登」誰上場 港政界論好壞 傅流螢 香港 政治 林鄭月娥 立法會 選舉 港區國安法 一國兩制 基本法 立法會選舉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入