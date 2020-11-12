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新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改

財金 13:36 2020/11/12

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在過去兩日港股暴力換馬潮中，港交所 （00388） 與新經濟股同步下滑，2個交易日累跌近6%，今早方隨新經濟股反彈約2%。資金走向決定短綫股價表現，長綫仍由業績基本因素主導，港交所最新季度再度展示，中港互聯互通及大型新經濟新股帶動的長綫增長趨勢持續。

...

欄名 : 透視中港美

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