新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 財金 13:36 2020/11/12 分享： 在過去兩日港股暴力換馬潮中，港交所 （00388） 與新經濟股同步下滑，2個交易日累跌近6%，今早方隨新經濟股反彈約2%。資金走向決定短綫股價表現，長綫仍由業績基本因素主導，港交所最新季度再度展示，中港互聯互通及大型新經濟新股帶動的長綫增長趨勢持續。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 2020/11/11 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 2020/11/10 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 港股企穩26000關 下站目標何在? 2020/11/09 港股企穩26000關 下站目標何在? 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 2020/11/05 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 2020/11/04 【螞蟻上市觸礁】螞蟻煞停上市阿里大跌 竟然還有受惠股? 股票 期貨 期權 香港股票 H股 生物科技 新經濟 互聯互通 同股不同權 京東（美：JD） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入