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【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？

國際 08:05 2020/11/16

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特朗普至今拒絕認輸，美國大選「技術上」未塵埃落定，拜登仍算不上候任總統。綜觀坊間言論，特朗普支持者仍抱希望，但不得不承認，特朗普翻盤機會不高，就算重新點票，甚至不計算爭議郵寄選票，亦不足以得扭轉結果。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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