【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 國際 08:05 2020/11/16 分享： 特朗普至今拒絕認輸，美國大選「技術上」未塵埃落定，拜登仍算不上候任總統。綜觀坊間言論，特朗普支持者仍抱希望，但不得不承認，特朗普翻盤機會不高，就算重新點票，甚至不計算爭議郵寄選票，亦不足以得扭轉結果。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 2020/11/12 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 2020/11/11 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 2020/11/09 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 2020/11/08 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 2020/11/06 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 最新專欄文章 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2020/11/13 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 2020/11/12 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 2020/11/11 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 2020/11/09 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 2020/11/08 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 選舉 政治 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 特朗普 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入