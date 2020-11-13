【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 國際 08:10 2020/11/13 分享： ▲ 今次好書《What Were We Thinking》的作者洛薩達（Carlos Lozada）分析150本作品，展開他的「特朗普研究」。 美國大選仍未告一段落，明年1月誰人入主白宮，至今仍存在不少變數。目前敗選的特朗普揚言會入禀法庭，挑戰選舉結果，又是一項叫美國人跌眼鏡的出位之舉，卻是見慣不怪。 ... 撰文 : 葉芷樺 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？ 2020/11/11 【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？ 【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票 2020/11/12 【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票 【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」 2020/11/12 【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」 【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡 2020/11/12 【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡 【美國大選】拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長 2020/11/12 【美國大選】拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長 最新專欄文章 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 2020/11/06 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 2020/10/30 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 2020/10/23 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 2020/10/16 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 2020/10/02 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 選舉 移民 特朗普 白宮 秘魯 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入