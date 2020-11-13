【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？

▲ 今次好書《What Were We Thinking》的作者洛薩達（Carlos Lozada）分析150本作品，展開他的「特朗普研究」。

美國大選仍未告一段落，明年1月誰人入主白宮，至今仍存在不少變數。目前敗選的特朗普揚言會入禀法庭，挑戰選舉結果，又是一項叫美國人跌眼鏡的出位之舉，卻是見慣不怪。

...