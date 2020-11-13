  • 21°C
香港時間 : 20201113日 (週五) 02:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港交所高位在後頭 趨勢增長不變

名家專欄 2020/11/13

分享：

在過去兩日港股暴力換馬潮中，港交所（00388）與新經濟股同步下滑，2個交易日累跌近6%，昨日方隨新經濟股反彈約1%。資金走向決定短綫股價表現，長綫仍由業績基本因素主導。港交所最新季績再展示，中港互聯

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

小米受歐洲人愛 手機銷量增逾8成
今日
小米受歐洲人愛 手機銷量增逾8成
寶尊電商低吸 明年前景理想
今日
寶尊電商低吸 明年前景理想

最新專欄文章

透視中港美 - 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍
2020/11/12
科技股拆倉未完 撈底戒急用忍
透視中港美 - 資金暴力換馬 新經濟股可低吸
2020/11/11
資金暴力換馬 新經濟股可低吸
透視中港美 - 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？
2020/11/10
迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？
透視中港美 - 美國大選的高潮與反高潮
2020/11/09
美國大選的高潮與反高潮
透視中港美 - 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起
2020/11/07
港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起
特朗普 美股 期貨 IPO 港區國安法

上一篇文章

特朗普的帝國反擊

下一篇文章

特步高增長 政策谷消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版