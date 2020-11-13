港交所高位在後頭 趨勢增長不變

在過去兩日港股暴力換馬潮中，港交所（00388）與新經濟股同步下滑，2個交易日累跌近6%，昨日方隨新經濟股反彈約1%。資金走向決定短綫股價表現，長綫仍由業績基本因素主導。港交所最新季績再展示，中港互聯

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