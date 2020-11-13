港交所高位在後頭 趨勢增長不變 名家專欄 2020/11/13 分享： 在過去兩日港股暴力換馬潮中，港交所（00388）與新經濟股同步下滑，2個交易日累跌近6%，昨日方隨新經濟股反彈約1%。資金走向決定短綫股價表現，長綫仍由業績基本因素主導。港交所最新季績再展示，中港互聯 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 小米受歐洲人愛 手機銷量增逾8成 今日 小米受歐洲人愛 手機銷量增逾8成 寶尊電商低吸 明年前景理想 今日 寶尊電商低吸 明年前景理想 最新專欄文章 透視中港美 - 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 2020/11/12 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 透視中港美 - 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 2020/11/11 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 透視中港美 - 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 2020/11/10 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 透視中港美 - 美國大選的高潮與反高潮 2020/11/09 美國大選的高潮與反高潮 透視中港美 - 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 2020/11/07 港股IPO流弊 由螞蟻孖展說起 特朗普 美股 期貨 IPO 港區國安法 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入