【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴

拜登宣布勝出美國大選後，隨即成立過渡班子及設立相關網頁，並公布500人的聯邦部門及機構審查小組（下稱過渡小組）成員名單。拜登的過渡小組，以學者及奧巴馬政府的官員為核心，而來自華爾街的人士少之又少。

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