【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 國際 08:05 2020/11/13 分享： 拜登宣布勝出美國大選後，隨即成立過渡班子及設立相關網頁，並公布500人的聯邦部門及機構審查小組（下稱過渡小組）成員名單。拜登的過渡小組，以學者及奧巴馬政府的官員為核心，而來自華爾街的人士少之又少。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 2020/11/12 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 2020/11/11 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 2020/11/09 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 2020/11/08 【美國大選】特朗普拒下台 最怕交接期變真空期 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 2020/11/06 【美國大選】郵寄投票制度行之有效 造票指控捕風捉影 金融監管機構 選舉 總統大選 銀行及金融公司 拜登 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入