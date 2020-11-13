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政府缺地 發展商重投補地價增土儲

名家專欄 14:00 2020/11/13

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政府近年調整公私營房屋比例，私樓土地供應明顯減少，財團惟有另闢途徑透過補地價、收購舊樓增加土儲，料大型補地價會續來。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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