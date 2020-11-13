政府缺地 發展商重投補地價增土儲 名家專欄 14:00 2020/11/13 分享： 政府近年調整公私營房屋比例，私樓土地供應明顯減少，財團惟有另闢途徑透過補地價、收購舊樓增加土儲，料大型補地價會續來。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 日出康城13期補地價每呎3600元 創區內新高 2020/09/30 日出康城13期補地價每呎3600元 創區內新高 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 2020/10/06 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 2020/11/04 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 最新專欄文章 專家樓論 - 租轉買回溫 今日 租轉買回溫 專家樓論 - 細戶仍吃香 定價看高一線 2020/11/12 細戶仍吃香 定價看高一線 專家樓論 - 太古城車位拆售 高齡一手貨 2020/11/12 太古城車位拆售 高齡一手貨 專家樓論 - 人均居住面積40呎 2020/11/11 人均居住面積40呎 專家樓論 - 新盤熱賣領漲樓市 2020/11/10 新盤熱賣領漲樓市 收購 賣地 土地供應 發展商 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入