  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (週五) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增

財金 15:25 2020/11/13

分享：

美國總統特朗普用盡各種方法挑戰大選敗選結果之際，出乎意料另闢戰綫，簽署行政命令禁止美國人投資其指控與中國軍方有關的企業，當中包括最少6家港股上市中資行。相關行政雖未為港股市場帶動重大震盪，卻標誌源於地緣政局緊張的政策風險正在不斷上升。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改
2020/11/12
新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改
【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標
2020/11/11
【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標
疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完
2020/11/10
疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完
港股企穩26000關 下站目標何在?
2020/11/09
港股企穩26000關 下站目標何在?
【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠?
2020/11/05
【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠?
國際指數 外資 中資電訊股 軍事 特朗普 基金 美股 香港股票 中國移動（00941） 退休基金

下一篇文章

新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版