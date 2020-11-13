特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增

美國總統特朗普用盡各種方法挑戰大選敗選結果之際，出乎意料另闢戰綫，簽署行政命令禁止美國人投資其指控與中國軍方有關的企業，當中包括最少6家港股上市中資行。相關行政雖未為港股市場帶動重大震盪，卻標誌源於地緣政局緊張的政策風險正在不斷上升。

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