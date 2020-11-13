特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 財金 15:25 2020/11/13 分享： 美國總統特朗普用盡各種方法挑戰大選敗選結果之際，出乎意料另闢戰綫，簽署行政命令禁止美國人投資其指控與中國軍方有關的企業，當中包括最少6家港股上市中資行。相關行政雖未為港股市場帶動重大震盪，卻標誌源於地緣政局緊張的政策風險正在不斷上升。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 2020/11/12 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 2020/11/11 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 2020/11/10 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 港股企穩26000關 下站目標何在? 2020/11/09 港股企穩26000關 下站目標何在? 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 2020/11/05 【美國大選】美國大選反覆多變 港股強勢能走多遠? 國際指數 外資 中資電訊股 軍事 特朗普 基金 美股 香港股票 中國移動（00941） 退休基金 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入