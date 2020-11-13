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新盤入伙潮殺到  租金跌勢未停

名家專欄 13:45 2020/11/13

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新冠肺炎疫情雖然持續反覆，但是近期樓價開始靠穩，只是住宅租金則開始下滑，差餉物業估價署最新租金指數數據顯示，9月份租金指數報179.3點，指數連升3個月後回落，按月跌約1%。隨著失業率上升，加上未來兩月市場有多個大型新盤入伙，相信住宅租金跌勢未止。

...

欄名 : 樓市分析

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