新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 名家專欄 13:45 2020/11/13 分享： 新冠肺炎疫情雖然持續反覆，但是近期樓價開始靠穩，只是住宅租金則開始下滑，差餉物業估價署最新租金指數數據顯示，9月份租金指數報179.3點，指數連升3個月後回落，按月跌約1%。隨著失業率上升，加上未來兩月市場有多個大型新盤入伙，相信住宅租金跌勢未止。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【樓價指數】差估署樓價指數9月報382.6點 連跌2個月後回升0.4% 2020/10/30 【樓價指數】差估署樓價指數9月報382.6點 連跌2個月後回升0.4% 【樓價指數】CCL按周升0.46% 中原：展望樓價穩步緩升 2020/11/06 【樓價指數】CCL按周升0.46% 中原：展望樓價穩步緩升 最新專欄文章 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 政府減辣舖市有救？ 2020/11/11 政府減辣舖市有救？ 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 2020/11/09 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 2020/11/06 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 二手市場 失業率 樓價 LP6 日出康城 海堤灣畔 康城 THE LOHAS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入