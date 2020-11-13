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【中美角力】特朗普「倒計時」 台海掀驚濤駭浪？ 

中國 15:21 2020/11/13

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美國總統選戰偃旗但未息鼓，宣布勝選的拜登已着手組建執政團隊，但特朗普拒絕承認落敗，律師團隊在多個州打起官司。不過各方仍普遍看好拜登會在兩個月後入主白宮，作為現任總統，特朗普卻絲毫沒有等待移交權力的意思，無論是內政還是外交，反倒是大動作不斷，令外界側目。

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