【中美角力】特朗普「倒計時」 台海掀驚濤駭浪？ 中國 15:21 2020/11/13 分享： 美國總統選戰偃旗但未息鼓，宣布勝選的拜登已着手組建執政團隊，但特朗普拒絕承認落敗，律師團隊在多個州打起官司。不過各方仍普遍看好拜登會在兩個月後入主白宮，作為現任總統，特朗普卻絲毫沒有等待移交權力的意思，無論是內政還是外交，反倒是大動作不斷，令外界側目。 ... 相關文章 【中美角力】蓬佩奧：台灣非中國一部分 美國對台承諾跨越黨派 今日 【中美角力】蓬佩奧：台灣非中國一部分 美國對台承諾跨越黨派 【中美角力】美再踩大陸底綫？下周與台經濟對話 談供應鏈與5G 2020/11/11 【中美角力】美再踩大陸底綫？下周與台經濟對話 談供應鏈與5G 特朗普撤換防長增加衝突可能性？ 環時：關注台海異動 2020/11/11 特朗普撤換防長增加衝突可能性？ 環時：關注台海異動 美國大選後台海局勢怎發展？ 台灣學者：「準戰爭」未結束 2020/11/06 美國大選後台海局勢怎發展？ 台灣學者：「準戰爭」未結束 台海模糊空間打破 中美兵凶戰危？ 2020/10/08 台海模糊空間打破 中美兵凶戰危？ 台灣海峽 中美關係 政治 外交 軍事衝突 國防 軍事 經濟 5G 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入