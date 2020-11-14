華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 名家專欄 2020/11/14 分享： 美國總統特朗普用盡各種方法挑戰大選投票結果之際，不忘另闢戰綫，簽署行政命令禁止美國人投資其指控與中國軍方有關的企業，包括多家港股上市中資股。相關舉動雖未為港股市場帶動即時重大震盪，卻標誌地緣政局緊張的 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 藥明生物定單保持理想增長 今日 藥明生物定單保持理想增長 瑞聲季績失色 關注鏡頭發展 今日 瑞聲季績失色 關注鏡頭發展 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 2020/11/13 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 透視中港美 - 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 2020/11/12 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 透視中港美 - 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 2020/11/11 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 透視中港美 - 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 2020/11/10 迎拜登新時代 港股跑出憑甚麼？ 透視中港美 - 美國大選的高潮與反高潮 2020/11/09 美國大選的高潮與反高潮 特朗普 美股 華為 拜登 金融 電訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入