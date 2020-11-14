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華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？

名家專欄 2020/11/14

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美國總統特朗普用盡各種方法挑戰大選投票結果之際，不忘另闢戰綫，簽署行政命令禁止美國人投資其指控與中國軍方有關的企業，包括多家港股上市中資股。相關舉動雖未為港股市場帶動即時重大震盪，卻標誌地緣政局緊張的

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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