中國掌RCEP先機 美國亞太臨邊緣化 中國 21:41 2020/11/15 分享： 包括中國在內的15個亞太國家周日（15日）簽署全球最大的自由貿易協議《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。有分析認為，這份沒有美國參與的自貿框架，可能意味着美國未來在亞太區域經貿合作關係中被邊緣化。 ... 相關文章 【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風 今日 【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風 【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利 今日 【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利 【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破 今日 【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破 【中美關係】七大關鍵因素 拜登上場對華強硬不變 2020/11/09 【中美關係】七大關鍵因素 拜登上場對華強硬不變 拜登會如何改變特朗普的對華貿易政策？ 2020/11/11 拜登會如何改變特朗普的對華貿易政策？ 中美關係 地緣政治 政治 外交 貿易戰 全球化 知識產權 經濟 商品 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入