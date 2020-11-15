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中國掌RCEP先機  美國亞太臨邊緣化

中國 21:41 2020/11/15

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包括中國在內的15個亞太國家周日（15日）簽署全球最大的自由貿易協議《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。有分析認為，這份沒有美國參與的自貿框架，可能意味着美國未來在亞太區域經貿合作關係中被邊緣化。

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