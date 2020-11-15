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一手市場購買力轉移  納米樓不再受歡迎？

名家專欄 22:25 2020/11/15

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新盤持續銷售，不過從各類型單位銷情，反映疫情下新盤聚焦本地客源，加上「林鄭PLAN」推出後，上車需求不再集中在納米單位，發展商日後推盤或要再變陣。

  • 屯門帝御‧星濤開放式及1房戶，銷情相較慢熱
  • 「林鄭PLAN」之後，購買力不再聚焦在單一市場
  • 發展商日後推盤或要再變陣

過去周末兩日的一手市場錄得445宗成交，較對上一周的494宗，按周減少1成，不過整體銷情仍然理想，特別是大圍站柏傲莊II次輪銷售，成功沽清343伙。

新盤熱賣領漲樓市

新盤「呼吸Plan」再現江湖

而昨日開售的屯門帝御‧星濤，即日沽逾30伙，佔可售單位123伙的超過四分之一，跟對上兩輪銷售速度有所放緩，特別是今輪銷情較集中2房戶型，過往最受上車客歡迎的開放式及1房戶，銷情相較慢熱。

情況反映在疫情「封關」措施下，現時樓市購買力以本地需求為主，特別是自住的剛性需求主導，買家入市考慮除了銀碼、樓價水平外，亦考慮更多樓盤戶型等因素。過去由於政府按揭成數的限制，只有400萬元以下單位才能夠承造9成按揭，導致購買力側重細價樓，而新盤市場亦變得以納米樓、開放式單位主導。

隨着特首林鄭月娥在去年放寬首置按揭保險，推出俗稱的「林鄭PLAN」之後，購買力不再聚焦在單一市場，買家平衡負擔能力跟居住面積需求，令到購買力開始流向2房或者更大的戶型。

至於柏傲莊II最新推售的單位，亦以2房為主，銀碼普遍去到800萬元以上，以至逾千萬伙，除了顯示用家在疫情後，追求更寬闊的居住環境外，亦有一部分是受惠於二手市場換樓鏈重新啟動所致。由於市場上買家的心態開始出現範式轉移，預期發展商在項目開則、推盤部署上，亦會因勢利導有所改變。

一手市場購買力轉移  納米樓不再受歡迎？

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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