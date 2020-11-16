RCEP助力「外循環」 對沖「去中國化」

2020年的尾聲，世界重現確定性，除了美國大選和新冠疫苗傳出佳音之外，覆蓋15國的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）也在歷時8年後終正式簽署，令近年破碎的全球化治理規則有望重塑，對於決意採取「雙循環」發展戰略的中國來說，亦夯實「外循環」短板，為「內循環」增加窗口時間。

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