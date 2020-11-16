RCEP助力「外循環」 對沖「去中國化」 中國 19:17 2020/11/16 分享： 2020年的尾聲，世界重現確定性，除了美國大選和新冠疫苗傳出佳音之外，覆蓋15國的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）也在歷時8年後終正式簽署，令近年破碎的全球化治理規則有望重塑，對於決意採取「雙循環」發展戰略的中國來說，亦夯實「外循環」短板，為「內循環」增加窗口時間。 ... 相關文章 中國掌RCEP先機 美國亞太臨邊緣化 今日 中國掌RCEP先機 美國亞太臨邊緣化 【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風 今日 【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風 【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利 今日 【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利 【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破 今日 【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破 【RCEP簽署】台灣與成員國經貿往來密切 今後將被邊緣化？ 今日 【RCEP簽署】台灣與成員國經貿往來密切 今後將被邊緣化？ 中美關係 疫情 地緣政治 政治 貿易戰 全球化 經濟 特朗普 貿易 中華人民共和國商務部 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入