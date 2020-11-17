【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？

美國50個州份的初步點票已經完成，拜登早前自行宣布勝出大選後，已沒時間理會特朗普是否認輸，而是將全副精神放在籌組內閣之上。拜登於政綱中列出10年高達7.3萬億美元開支的經濟大計，極須一位能力與魄力兼備的財長運籌帷幄，傳聞中的聯儲局前主席耶倫聲望雖高，於政治上卻非財長的最合適人選。

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