【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 國際 08:05 2020/11/17 分享： 美國50個州份的初步點票已經完成，拜登早前自行宣布勝出大選後，已沒時間理會特朗普是否認輸，而是將全副精神放在籌組內閣之上。拜登於政綱中列出10年高達7.3萬億美元開支的經濟大計，極須一位能力與魄力兼備的財長運籌帷幄，傳聞中的聯儲局前主席耶倫聲望雖高，於政治上卻非財長的最合適人選。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 2020/11/16 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2020/11/13 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 2020/11/12 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 2020/11/11 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 2020/11/09 【美國大選】民主黨高開低走 拜登慘勝只能弱勢執政 選舉 總統大選 耶倫 拜登 美國財政部 美國聯儲局 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入