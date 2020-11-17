政府又向舖市淋冷水？ 名家專欄 08:00 2020/11/17 分享： 日前限聚令突然收緊，原本略有起色的商舖市場，會否又「一盤冷水」再轉淡靜? ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【蝕讓成交】元朗鳳攸北街舖位1100萬沽 5年蝕168萬 2020/11/02 【蝕讓成交】元朗鳳攸北街舖位1100萬沽 5年蝕168萬 【蝕讓成交】26年前80萬買 依家賣樓仲要蝕？ 2020/11/08 【蝕讓成交】26年前80萬買 依家賣樓仲要蝕？ 【蝕讓成交】先達廣場劏場舖 6年勁蝕488萬 2020/11/09 【蝕讓成交】先達廣場劏場舖 6年勁蝕488萬 【蝕讓成交】首都廣場30呎舖位35萬沽 原業主慘蝕238萬離場 2020/11/10 【蝕讓成交】首都廣場30呎舖位35萬沽 原業主慘蝕238萬離場 最新專欄文章 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 2020/11/13 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 政府減辣舖市有救？ 2020/11/11 政府減辣舖市有救？ 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 2020/11/09 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 2020/11/06 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 商舖 疫情 限聚令 美聯工商舖 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入