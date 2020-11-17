新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 名家專欄 07:00 2020/11/17 分享： 新盤戰延續，主戰場由新界區蔓延至市區，三大市區新盤加快推出，合共1259伙，大部分以1房及2房中小型單位為主，預計市場承接力會較強，若果銷情能夠持續，有望加快樓市復甦。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤熱賣領漲樓市 2020/11/10 新盤熱賣領漲樓市 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 2020/11/13 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 最新專欄文章 專家樓論 - 強拍流拍 跟住點拍？ 今日 強拍流拍 跟住點拍？ 專家樓論 - 消化這條公屋隊 要多少個年頭？ 2020/11/16 消化這條公屋隊 要多少個年頭？ 專家樓論 - 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 2020/11/15 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 專家樓論 - 經濟衰退+裁員潮至 樓市無運行? 2020/11/14 經濟衰退+裁員潮至 樓市無運行? 專家樓論 - 政府缺地 發展商重投補地價增土儲 2020/11/13 政府缺地 發展商重投補地價增土儲 一手市場 本木 MONACO 蔚藍東岸 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入