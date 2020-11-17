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新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵

名家專欄 07:00 2020/11/17

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新盤戰延續，主戰場由新界區蔓延至市區，三大市區新盤加快推出，合共1259伙，大部分以1房及2房中小型單位為主，預計市場承接力會較強，若果銷情能夠持續，有望加快樓市復甦。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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