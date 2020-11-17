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亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑

名家專欄 2020/11/17

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環球市場上周焦點都放在資金新舊換馬，減持科網新經濟股，增倉傳統經濟股的勢頭。市場人士大概未注視到，亞太股市已悄然成為環球投資者新寵，而亞太股滙昨全綫向好（表１），再一次將亞太市場推向環球注視的焦點。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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