亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 名家專欄 2020/11/17 分享： 環球市場上周焦點都放在資金新舊換馬，減持科網新經濟股，增倉傳統經濟股的勢頭。市場人士大概未注視到，亞太股市已悄然成為環球投資者新寵，而亞太股滙昨全綫向好（表１），再一次將亞太市場推向環球注視的焦點。 日 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 啓明推新產品 股價升穿降軌 今日 啓明推新產品 股價升穿降軌 安踏更上層樓 「染藍」+復甦 今日 安踏更上層樓 「染藍」+復甦 最新專欄文章 透視中港美 - 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 2020/11/16 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 透視中港美 - 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 2020/11/14 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 透視中港美 - 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 2020/11/13 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 透視中港美 - 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 2020/11/12 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 透視中港美 - 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 2020/11/11 資金暴力換馬 新經濟股可低吸 中國 美國 貿易 台灣 GDP 騰訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入