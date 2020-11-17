IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單? 財金 13:27 2020/11/17 分享： 史上最強新股螞蟻集團（原上市編號：06688）在掛牌前2日突擱置上市，保守估計令全港股民損失近3億元孖展利息後，港交所 （00388） 在不足2星期後即公布IPO機制改革建議。建議中新股T+5上市將縮短至T+1，而股民基本只在獲分派股份後才付款交收新股，有望省卻大部份孖展利息。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 2020/11/16 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 2020/11/13 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 2020/11/12 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 2020/11/11 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 2020/11/10 疫苗曙光引發資金大換馬 舊經濟股尋寶未完 香港交易所（00388） 美股 IPO 百勝中國－S（09987） 中國概念股 孖展 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入