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IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單?

財金 13:27 2020/11/17

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史上最強新股螞蟻集團（原上市編號：06688）在掛牌前2日突擱置上市，保守估計令全港股民損失近3億元孖展利息後，港交所 （00388） 在不足2星期後即公布IPO機制改革建議。建議中新股T+5上市將縮短至T+1，而股民基本只在獲分派股份後才付款交收新股，有望省卻大部份孖展利息。

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欄名 : 透視中港美

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