新社交平台Paler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 國際 08:05 2020/11/18 分享： 說到近日最多人談論的社交平台，無疑是Parler莫屬，據報於美國大選後，平台的下載量以幾何級數上升，幾乎翻倍至近800萬次。這源於大量特朗普支持者、保守派及右翼人士，以實際行動對Facebook及Twitter，兩個都被標籤為左翼或自由派的社交平台說不。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【日本疫情】提升札幌警戒級別 Google預測全國下月增5萬確診 2020/11/17 【日本疫情】提升札幌警戒級別 Google預測全國下月增5萬確診 【美國疫情】加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁 2020/11/17 【美國疫情】加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁 【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟 2020/11/17 【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟 【美國大選】威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬 2020/11/17 【美國大選】威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬 美媒：特朗普擬攻擊伊朗核設施 被幕僚說服放棄 2020/11/17 美媒：特朗普擬攻擊伊朗核設施 被幕僚說服放棄 最新專欄文章 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 2020/11/17 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 2020/11/16 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2020/11/13 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 2020/11/12 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 2020/11/11 【美國大選】特朗普不敵已逝良心 兩大紅州齊變節 選舉 政治 社交平台 Facebook Twitter 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入