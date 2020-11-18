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新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙

國際 08:05 2020/11/18

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說到近日最多人談論的社交平台，無疑是Parler莫屬，據報於美國大選後，平台的下載量以幾何級數上升，幾乎翻倍至近800萬次。這源於大量特朗普支持者、保守派及右翼人士，以實際行動對Facebook及Twitter，兩個都被標籤為左翼或自由派的社交平台說不。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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