IPO改革 1次滿足3願望

史上最強新股螞蟻集團（原上市編號：06688）在掛牌前2日突擱置上市，保守估計令全港股民損失近3億元孖展利息，港交所（00388）在不足2星期後即公布IPO現代化建議。建議中新股T+5上市將縮短至T+

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