IPO改革 1次滿足3願望 名家專欄 2020/11/18 分享： 史上最強新股螞蟻集團（原上市編號：06688）在掛牌前2日突擱置上市，保守估計令全港股民損失近3億元孖展利息，港交所（00388）在不足2星期後即公布IPO現代化建議。建議中新股T+5上市將縮短至T+ ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 騰訊季績標青 增長動力不減 今日 騰訊季績標青 增長動力不減 迅銷前景看俏 來年復甦強勁 今日 迅銷前景看俏 來年復甦強勁 最新專欄文章 透視中港美 - 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 2020/11/17 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 透視中港美 - 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 2020/11/16 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 透視中港美 - 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 2020/11/14 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 透視中港美 - 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 2020/11/13 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 透視中港美 - 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 2020/11/12 科技股拆倉未完 撈底戒急用忍 中國 美股 金融 股票 IPO 阿里巴巴 證監會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入