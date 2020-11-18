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IPO改革 1次滿足3願望

名家專欄 2020/11/18

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史上最強新股螞蟻集團（原上市編號：06688）在掛牌前2日突擱置上市，保守估計令全港股民損失近3億元孖展利息，港交所（00388）在不足2星期後即公布IPO現代化建議。建議中新股T+5上市將縮短至T+

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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