填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 名家專欄 14:00 2020/11/18 分享： 填海造地遲來先上岸，預計最快2024年已經首批公屋入伙，較古洞北首批公屋在2026年入伙更快，時間較容易預算，將成政府增加土地供應重要手段？ ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 明日大嶼Vs桂山島 消息：兩者無排斥 2020/09/21 明日大嶼Vs桂山島 消息：兩者無排斥 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 2020/10/09 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 三個填海方案 爭取全部做！ 2020/09/21 三個填海方案 爭取全部做！ 明日大嶼起步 前期研究不可缺 2020/10/23 明日大嶼起步 前期研究不可缺 最新專欄文章 專家樓論 - 救香港經濟？ 重啟租置計劃 今日 救香港經濟？ 重啟租置計劃 專家樓論 - 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 2020/11/17 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 專家樓論 - 強拍流拍 跟住點拍？ 2020/11/17 強拍流拍 跟住點拍？ 專家樓論 - 消化這條公屋隊 要多少個年頭？ 2020/11/16 消化這條公屋隊 要多少個年頭？ 專家樓論 - 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 2020/11/15 一手市場購買力轉移 納米樓不再受歡迎？ 填海 土地供應 公屋 東涌 明日大嶼 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入