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填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬

名家專欄 14:00 2020/11/18

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填海造地遲來先上岸，預計最快2024年已經首批公屋入伙，較古洞北首批公屋在2026年入伙更快，時間較容易預算，將成政府增加土地供應重要手段？

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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