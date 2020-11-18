拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑

近日拆息持續回落，更跌至近10年新低，適逢末季多個大型新盤出擊，拆息回落有利紓緩買家負擔，更有助推動整體入市氣氛。在資金持續流入本港下，銀行體系結餘增至逾4,500億創歷史新高，銀行拆息持續回落，近日1個月同業拆息（HIBOR）水平已跌至0.11厘近10年新低水平，較10月份曾高見0.46%大幅回落。而據了解，近日市場上按息亦由H加1.5厘，調低至1.35厘至1.4厘。假設以1.4厘計算，實際按息亦僅1.51厘。

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