拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑 名家專欄 08:00 2020/11/18 分享： 近日拆息持續回落，更跌至近10年新低，適逢末季多個大型新盤出擊，拆息回落有利紓緩買家負擔，更有助推動整體入市氣氛。在資金持續流入本港下，銀行體系結餘增至逾4,500億創歷史新高，銀行拆息持續回落，近日1個月同業拆息（HIBOR）水平已跌至0.11厘近10年新低水平，較10月份曾高見0.46%大幅回落。而據了解，近日市場上按息亦由H加1.5厘，調低至1.35厘至1.4厘。假設以1.4厘計算，實際按息亦僅1.51厘。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 2020/11/09 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 新盤三四房 積壓逾50% 2020/11/09 新盤三四房 積壓逾50% 新盤熱賣領漲樓市 2020/11/10 新盤熱賣領漲樓市 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 2020/11/13 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 2020/11/17 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 最新專欄文章 政府又向舖市淋冷水？ 2020/11/17 政府又向舖市淋冷水？ 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 2020/11/13 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 政府減辣舖市有救？ 2020/11/11 政府減辣舖市有救？ 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 2020/11/09 大圍站新盤豪客 買3間撻1間的「要細唔要大」撻訂現象 H按 拆息 銀行 供樓負擔 樓價 大圍 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入