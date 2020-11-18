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美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神

財金 13:00 2020/11/18

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美股上周帶領環球股市暴力換馬，資金由新經濟股大舉轉投經濟周期股及細價股後，新經濟科技股持倉擠擁情況未見改善，整體股市風險持倉卻進一步增加。有美資大行總結全球基金經理調查時認為股市接近「全牛」（full bull），並提出「疫苗面世時沽貨」(sell the vaccine），觀點值得參考。

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欄名 : 透視中港美

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