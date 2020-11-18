美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神 財金 13:00 2020/11/18 分享： 美股上周帶領環球股市暴力換馬，資金由新經濟股大舉轉投經濟周期股及細價股後，新經濟科技股持倉擠擁情況未見改善，整體股市風險持倉卻進一步增加。有美資大行總結全球基金經理調查時認為股市接近「全牛」（full bull），並提出「疫苗面世時沽貨」(sell the vaccine），觀點值得參考。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單? 2020/11/17 IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單? 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 2020/11/16 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 2020/11/13 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 2020/11/12 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 2020/11/11 【資金換馬潮】科技股拆倉有餘未盡 撈低緊盯風險指標 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入